В Югре проголосовали более 800 тысяч жителей округа

Явка на выборах президента РФ в Югре превысила показатели 2018 года. Она составляет более 71%, сообщает Избирком региона.

«По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 17 марта в Югре на выборах президента РФ проголосовали 804 720 человек, что составляет 71,32% от общего количества избирателей. Голосование в регионе проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало», – говорится в телеграм-канале Избиркома Югры.

Напомним, что в 2018 году на выборах президента РФ явка составила 69,7%.