Ректор ЮГУ принял участие в выборах президента

Ректор Югорского государственного университета Роман Кучин принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он подчеркнул важность этого события не только для себя лично, но и для всей страны.

«Исполнил свой гражданский долг – проголосовал за развитие и процветание нашей страны! Я знаю, что мой голос имеет значение, и, возможно, именно он станет решающим. В эти исторические дни мы выбираем свое будущее, а также будущее наших детей и внуков», – отметил ректор.

Он также напомнил, что выборы пройдут с 15 по 17 марта, призвав всех граждан не упускать шанс повлиять на свое будущее и будущее страны.