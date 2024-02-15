Эксперты назвали самые легкие для трудоустройства вакансии в ХМАО

В ХМАО проще всего устроиться мерчендайзером, токарем и поваром. Спрос на этих специалистов велик, а конкуренция - низкая, сообщили специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Проще всего устроиться мерчандайзером: конкуренция здесь одна из самых низких – на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Платить таким специалистам готовы 32 759 – 54 053 рублей. Второе место по соотношению спроса и предложения делят токарь и повар (по 1 резюме на вакансию в каждой) с диапазоном зарплат 103 448 – 172 414 рублей и 45 000 – 72 042 рублей, соответственно. На третьем месте – торговый представитель (1,2 резюме на вакансию, 68 966 – 103 448 рублей)», – цитирует «Сургутская трибуна» сообщение компании.

Также на рынке в ХМАО много предложений для продавцов-консультантов, водителей и менеджеров по продажам. Спрос на специалистов не сокращается. Только за первые недели февраля в округе открыли 11 800 вакансий.