Житель Удмуртии похитил 126 тонн нефти в Югре и получил приговор

46-летний житель Удмуртии украл более 126 тонн нефти в Югре. Воришка сделал врезку в напорный нефтепровод и закачивал «черное золото» в цистерны автомобилей, рассказали сотрудники управления МВД России по ХМАО.

«Установлено, что в июле 2022 года злоумышленник путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги «Сургут-Нижневартовск» на территории Нижневартовского района, осуществлял откачку нефти. От места врезки она перегонялась посредством проложенного по земле шланга», — сказано в сообщении.

Обвиняемый нанес материальный ущерб нефтяной компании в размере более трех миллионов рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком четыре года.