В ХМАО женщина больше года ездила по городам региона, скрываясь от уплаты алиментов

Приставы заставили проститутку из Мегиона платить алименты своим детям. Женщина накопила задолжала более 600 тысяч рублей и около года скрывалась от ответственности, гастролируя по городам ХМАО.

Отмечается, что официального дохода горе-мать не имела, ее дети проживали с отцом.

«Осенью 2023 года, в рамках оперативно-разысканных мероприятий, судебные приставы установили местонахождение югорчанки в Нижневартовске. Сразу после этого, 31-летнюю алиментщицу доставили в ОСП по Мегиону УФССП России по Югре. Сотрудники службы предупредили югорчанку о дальнейшем привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ и наложили арест на ее банковские счета», – сообщили в пресс-службе УФССП.

После этого мать несовершеннолетних встала на путь исправления. Чтобы снять вынесенные ранее ограничения, женщина начала перечислять деньги своим детям. На сегодняшний день, югорчанка уже погасила задолженность в размере 120 000 рублей. Данное исполнительное производство будет находиться на особом контроле у сотрудников службы вплоть до совершеннолетия ее детей.