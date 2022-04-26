Отличникам и юнармейцам разрешат поднимать российский флаг в школах Югры

В школах Югры ввели новую традицию. Каждую неделю перед началом уроков в учебных заведениях будут проводить торжественную линейку с гимном и подъемом российского флага. Впервые такое мероприятие состоялось накануне в ханты-мансийской гимназии №1.

«Подобные линейки будут проводиться во всех образовательных учреждениях автономного округа. Почетное право поднимать флаг будет предоставляться отличникам учебы, победителям олимпиад, конкурсов и соревнований, а также юнармейцам», - сообщили в пресс-службе окружного правительства.

По словам директора регионального депаратмента образования и науки Алексея Дренина, торжественная линейка с поднятием флага «оказывает глубокое воздействие на любого человека». «Это тот момент, когда у тебя есть повод задуматься о судьбе, об истории государства», - сказал он.