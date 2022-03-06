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​У нас будет своя Паралимпиада — ее проведут в Югре

В Ханты-Мансийске планируют провести игры для российских паралимпийцев

​У нас будет своя Паралимпиада — ее проведут в Югре
Фото: pixabay.com

Вопрос организации игр для российских паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Югре прорабатывается в министерстве финансов и правительстве ХМАО: об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Эта мера станет ответом на отстранение российских паралимпийцев от участия в Играх, которые проходят в Пекине. Ранее планировалось их допустить в нейтральном статусе.

В ближайшее время будут определены даты игр, которые пройдут в Ханты-Мансийске: в столице Югры есть все необходимое для организации соревнований, подчеркивают в правительстве РФ. «У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине, — заявил Дмитрий Чернышенко. — Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет».

Кстати, вознаграждения спортсменам от российских властей будет таким же, как планировалось на Олимпиаде: за золотую медаль — четыре миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона. Также произведут выплаты тренерам и специалистам.


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06 марта в 10:27, просмотров: 1331, комментариев: 0

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