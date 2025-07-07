В Сургуте готовятся к аукциону по застройке 27А микрорайона

До конца августа в Сургуте может быть объявлен аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) 27А микрорайона. Сейчас в администрации города готовится проект будущего договора с застройщиком. Об этом сообщила депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова в своих соцсетях.

«Речь о микрорайоне 27А. Это территория, где находятся КСК «Геолог», несколько магазинов и частные дома. Он также одобрен градостроительным советом при губернаторе Югры», ‒ указала народная избранница.

По ее словам, будущий застройщик получит право возвести около 360 тысяч кв. м жилья (примерно десять домов), из которых 65% ‒ здания 9-12 этажей, 25% ‒ 13-26 этажей. Взамен он будет обязан:

‒ построить и безвозмездно передать городу детский сад на 350 мест;

‒ спроектировать школу на 1 101 место и передать проект мэрии после госэкспертизы;

‒ создать сквер вдоль улицы Мелик-Карамова и благоустроить парк с озером у Югорского тракта;

‒ провести историко-культурную экспертизу участка до начала работ.

«До начала строительства победителю аукциона нужно будет подготовить проект планировки, расселить и снести частные дома в этом квартале. Сносу подлежат 43 объекта, в том числе 38 жилых», ‒ добавила Дина Биглова-Фатова.

Предполагаемая начальная стоимость лота ‒ несколько десятков миллионов рублей. Срок реализации проекта по договору ‒ десять лет.