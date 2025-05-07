В Сургуте школа №9 провела патриотическую акцию «Мы помним, мы гордимся»

В школе №9 Сургута прошла патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся», объединившая 5 100 учащихся и 210 педагогов со всех четырех корпусов. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мероприятие началось с минуты молчания, затем все присутствующие исполнили песню «День Победы». На Крылова, 28 учащиеся 9-11 классов вынесли Георгиевскую Ленту, длиной 80 метров. Ровно столько лет Победе! Ее изготовили школьники, педагоги и родители. Закончили ‒ венским вальсом и оформлением звезды памяти живыми гвоздиками!» ‒ указали в сообщении.

На Усольцева, 14/1 школьники организовали парад Вооруженных сил Российской Федерации, а на Крылова, 36/2 ‒ шествие Бессмертного полка. На Билецкого, 8 участники собрали большую Георгиевскую ленту из отдельных кусочков ‒ как символ коллективной памяти.