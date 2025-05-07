Сургутянам рассказали, как пройдет празднование Дня Победы

В Сургуте подготовили насыщенную праздничную программу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

9 мая горожане смогут традиционно возложить цветы к Вечному огню на Мемориале славы. Также в этот день пройдет марш патриотических объединений, а по дорогам города на ретро-автомобилях провезут копию Знамени Победы − в сопровождении песен военных лет. Акция «Бессмертный полк» снова пройдет в формате уличного шествия − впервые с 2022 года.

«Решение приняли на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием Губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука. Для сургутян – это важное мероприятие, как и для всех югорчан, россиян. С радостью присоединюсь к шествию в этот день, чтобы пройти единым строем и почтить память наших героев, ветеранов. Вместе встретим день Великой Победы!» – рассказал глава Сургута Максим Слепов.

Кроме того, портреты героев Великой Отечественной войны поднимут в небо: пилотажная группа «Барсы» пролетит над шестью городами Югры.

Творческие коллективы выступят сразу на нескольких площадках: на площади Советов, в АНО «Центр патриотических проектов «Моя история», на территории ИКЦ «Старый Сургут», а также в Городском парке культуры и отдыха.

Праздничные мероприятия проходят и в преддверии Дня Победы. С 1 по 8 мая в 12:00 на набережной реки Оби в районе Речного порта звучит «Полуденный выстрел».

Сегодня, 7 мая, в Центре патриотического наследия состоится акция памяти «Сургут. Весна 1945 года». Сургутский краеведческий музей представит реконструкцию торжественного митинга 9 мая 1945 года в селе Сургут. Вечером в Сургутской филармонии состоится праздничный концерт.

8 мая пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжатся в Сургуте до конца мая.