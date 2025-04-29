На Пиковой котельной в Сургуте разместили копию Знамени Победы

В преддверии Дня Победы в центре Сургута установили масштабную копию штурмового знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Полотно размером 3×6 метров разместили на дымовой трубе Пиковой котельной. Проект реализовала компания «Сургутские городские электрические сети».

«Данный шаг – дань уважения беспримерному подвигу наших дедов и прадедов, отстоявших мир и свободу. Мы хотим, чтобы символ Победы был не только виден каждому жителю Сургута, но и олицетворял связь поколений, напоминал какой ценой была достигнута свобода и независимость нашей Родины», − подчеркнул руководитель СГЭС Виталий Пак.

На второй трубе котельной также планируют установить флаг аналогичного размера, посвященный 80-летию Победы. В ночь с 30 апреля на 1 мая обе конструкции будут торжественно подсвечены − в честь исторического подвига Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Флаги останутся на высоте до 20 июня − дня, когда легендарное знамя было отправлено в Москву с берлинского аэродрома Темпельхоф.