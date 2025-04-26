В День Победы в Сургуте состоится шествие «Бессмертного полка»

В Сургуте 9 мая, в День Победы, вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». Планируется, что колонна начнет движение в десять утра и пройдет по улицам Университетская – Энгельса, передает «Сургутская трибуна».

Ранее глава города Максим Слепов отметил, что окончательное решение о проведении мероприятия будет принято с учетом рекомендаций правоохранительных органов.

Последний раз «Бессмертный полк» прошел по улицам Сургута в мае 2022 года и собрал более 68 тысяч участников.

Напоминаем, в этом году пилотажная группа «Барсы» традиционно пролетит с портретами героев Великой Отечественной войны над шестью городами округа.

«С 9 мая по 11 мая мы будем летать по городам Югры. Среди них: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион и Лангепас. За вечер фотографии своих родственников-ветеранов выслали где-то 300 человек. Мы готовимся к этому событию целый год. Нужно поддерживать в техническом состоянии борта, готовить летчиков и самое главное – портреты. Мы полетим на семи самолетах: на пяти ЯК-52, одном ЯК-54 и АН-2», – рассказал корреспонденту siapress.ru командир пилотажной группы Иван Барсов.