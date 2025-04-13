В Барсово появится Сквер Победы с бронзовым памятником солдату

В поселке Барсово Сургутского района обустраивают новый мемориальный комплекс – Сквер Победы. Проект реализуется по просьбе местных жителей, и его открытие приурочено ко Дню Победы. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Из бюджета Сургутского района на эти цели выделено свыше 8,4 млн рублей. На территории уже установлена скульптура «Солдат – победитель Великой Отечественной войны». Официальное открытие памятника состоится в День Победы», – рассказал он в соцсетях.

Центральным элементом станет памятник солдату – бронзовая скульптура «Солдат – победитель Великой Отечественной войны». Фигура высотой 2,2 метра, установленная на гранитном постаменте, в общей сложности достигает трех метров. Ранее такой же монумент появился в Сургуте.

Автором памятника выступил Игорь Линевич-Яворский – скульптор, член Союза художников России и ЮНЕСКО. Композицию изготовили мастера из Урала.

Вокруг монумента появятся гранитные плиты с именами участников локальных конфликтов и специальной военной операции. Также планируется перенести на новое место «Стену памяти», которая сейчас находится на пришкольной территории.

Работы по благоустройству сквера рассчитаны на два года.

Кроме того, в преддверии 9 Мая в Барсово, как и в других поселениях района, работают «Волонтеры Победы», которые раздают значки «Красная гвоздика». Все собранные средства направляются в фонд помощи ветеранам «Память поколений».