Легендарная баня «Сандуны» в Сургуте открылась после долгой реконструкции

В Сургуте после долгой реконструкции открылась легендарная баня «Сандуны». Горожанам предлагают три разделения, где можно отдохнуть женской, мужской или семейной компанией. В каждом помещении есть хаммамы, холодные купели, комнаты для массажа, а также доступ к ресторану, пишет «Вестник» со ссылкой на сайт комплекса.

«Наш банный комплекс предлагает широкий выбор услуг: традиционная русская баня, турецкий хаммам, а также разнообразные спа-процедуры. В «Городских парильнях» вы найдете все необходимое для приятного времяпрепровождения: от жарких парных до комфортабельных зон отдыха, бассейнов и купелей», – говорится на сайте.

Ранее мы писали, что в декабре 2022 года «Сандуны» выкупило ООО «Аврора». Новый собственник пообещал не менять назначение здания. Так и получилось.