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​Сургутские автобусы украшают символикой 80-летия Великой Победы

Около 50 автобусов Сургута украсят в честь 80-летия Победы

​Сургутские автобусы украшают символикой 80-летия Великой Победы
Фото: администрация Сургута / t.me

Городские автобусы Сургута начали украшать символикой 80-летия Великой Победы. Их обклеивают термонаклейками с фирменным брендом «Родина Мать», рассказал и.о. директора АО «СПОПАТ» Сергей Цветков.

«Предприятие «СПОПАТ» присоединяется к федеральному проекту в честь Победы в ВОВ. Мы решили приукрасить город обклейкой автобусов фирменным брендом «Родина Мать». Это специальные термонаклейки, заказываем мы их в типографии. В принципе, ничего сложного в обклейке нет, главное, чтобы поверхность была чистой. Наклейки защищены от выгорания, сырости и прослужат очень долго», – сообщил он.

По словам Сергея Цветкова, в ближайшие 20 дней АО «СПОПАТ» планирует обклеить около 50 автобусов. Также предприятие хочет украсить свое центральное здание, разместив на нем плакат «Родина Мать».

«Еще сейчас ведем переговоры, планируем запустить на некоторых автобусах фронтовые песни. Либо это будет аудиозапись, либо живое исполнение от творческих коллективов города», – добавил Сергей Цветков.

Предприятие хочет реализовать эту идею ближе к 9 мая.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 120, комментариев: 0
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