Сургутян приглашают принять участие в патриотических акциях в преддверии празднования 80-й годовщины Победы

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сургуте пройдут патриотические акции, в которых смогут принять участие жители города.

10 марта стартовала акция «Кино Победы», которая является совместным проектом Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации. В рамках нее для школьников по всей стране состоятся бесплатные показы 15 художественных и документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны. В программе – легендарные советские киноленты «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Офицеры» и «Белорусский вокзал». Также юные зрители увидят современные фильмы «Битва за Севастополь» и «28 панфиловцев», повествующие о героическом подвиге солдат. Акция продлится до 30 апреля.

До 15 мая все сургутяне смогут принять участие в акции «Ура Победе!» и установить вместо гудка входящего вызова песни военных лет. Для этого необходимо набрать короткий бесплатный номер 1945 и с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел. Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Более подробную информацию об акциях можно получить на официальном сайте: https://may9.ru/

При поддержке Администрации Сургута