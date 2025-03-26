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​Рядом с университетом Сургута предложили построить школу и два детских сада

В Сургуте обсудили комплексное развитие территории рядом с СурГУ

​Рядом с университетом Сургута предложили построить школу и два детских сада
Фото: siapress.ru

На пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской в Сургуте предложили снести одноэтажные дома, чтобы построить многоэтажки. Помимо этого, на территории будут находится два детских сада и школа. Об этом рассказал представитель «Брусники», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин, презентуя проект по развитию «ядра» Сургута.

«Мы сознательно размещаем возле СурГУ школу и детские сады, так как считаем, что непрерывный цикл подготовки специалистов очень важен, начиная с детского сада, школы и заканчивая высшим образованием», ‒ объяснил он.

По словам Юрия Валгушкина, проект также предусматривает размещение театра «Петрушки» на месте бывшей станции юных натуралистов: «Если говорить о более глубокой детализации, как мы видим проект ‒ это, безусловно, размещение театра «Петрушка» на месте станции юнатов, с ее демонтажем и преображением, дальше школа, обязательно два детских сада: один пришкольный, другой пристроенный».

Ранее жителям Сургута показали, как будет выглядеть новый фасад театра «Петрушка».


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26 марта в 16:41, просмотров: 1221, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
26 марта в 18:03
Все это хорошо. Но где вы видели в историческом центре Тюмени и Екатеринбурга школы и детские сады? Ребята, вот не надо превращать перспективный городской деловой центр в банальный спальный микрорайон. Если сегодня нет проектов Городскогго делового центра, то это не значит, что «Брусника» должна здесь строить МКЖД, со школами и детсадами. У нас ещё много промзон, которые ещё экс-Губернатора Югры Наталья Комарова предлагала сносить и проводить реновацию. Это было ее правильное решение. А то, что эти 10 МКЖД, школы и сады не обеспечены будут автомобильными парковками должно насторожить городскую общественность. Ведь на наших глазах рождается новый городской транспортный коллапс. Отказаться от личных автомобилей в ядре города - это лишь «фантазии Веснушкина», пардон, «фантазии Валгушкина». На самом деле в семьях будет не 1-2, а 3 и 4 личных автомобиля и никто им запретить владеть таким количеством автомобилей на семью не сможет, даже «Брусника» и господин Валгушкин. Повышение материального благосостояния семей запретить трудно, практически невозможно.
6xz34e
26 марта в 20:39
Красиво исполнил песню,, надежда,,(школа) и ,,обещать, не значит жениться,, ( детский сад) Юрий Валгушин. Несмолкаемые аплодисменты заслуживает старинная песенка,, Мечта,, о театре,, петрушка,,. Исполнитель (инвестор) уже ,,сочиняет ,, новые нотки технического задания.
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