Рассказываем о лучших дизайнах фасада сургутской «Петрушки»

В Сургуте объявили итоги всероссийского конкурса на лучший паттерн фасада для здания театра актера и куклы «Петрушка». Участники из Сургута и других городов России представили работы с хантыйскими орнаментами, пытались изобразить в своих дизайнах текстуру занавеса и многое другое. Из 107 работ от 105 человек члены жюри выбрали победителя – архитектора из Пскова Ладу Дмитриеву. Как будет выглядеть «Петрушка», а также кто и когда построит ей дом – в обзоре siapress.ru.

Три взгляда на «Петрушку»

Компания «Брусника» решила помочь «Петрушке» обрести свой дом – подготовила предпроектные решения для нового здания театра, включая дизайн перфорированного фасада. Но за дизайн важного для города учреждения не взялась и объявила конкурс, в котором оценивались оригинальность и креативность, связь с контекстом места и театра, качество проработки и практическая реализуемость идеи.

И хоть победителем объявили Ладу Дмитриеву из Пскова, безусловного лидера так и не оказалось: три лучшие работы набрали примерно одинаковое количество баллов.

В топе-3 есть проект Алексея Евграфова, который обыгрывает образ театрального занавеса с национальным орнаментом.

Концепция Юлии Кушиной построена на образе театральных кукол, вращающихся вокруг своей оси при дуновении ветра.

«Было безумно сложно. Столько работ концептуально выстроенных, все авторы погрузились в то, что такое театр «Петрушка». Благодаря конкурсу, который провела «Брусника», конкурсанты узнали о Сургуте и театре», – поделилась своими эмоциями директор театра «Петрушка» Алена Блинова.

И все-таки, именно Лада Дмитриева получила шанс на реализацию ее проекта и 350 тысяч рублей. Смысл ее дизайна состоит в том, что «мы – актер, зритель, прохожий – это те, без кого не было театра».

Ее дизайн – это игра: еще издалека можно заметить определенный ритм фигур. Приближаясь к зданию, можно заметить отдыхающих великанов, ноги который представлены в виде скамеек. Далее – подходим к зеркальным панелям и смотрим на свое отражение, а потом и на остальных людей, находящихся в театре.

Интересно, что Лада Дмитриева, в поиске подходящего дизайна, рассматривала возможный ритм фасада с помощью аналогов советской архитектуры. Среди них – здание сургутского ж/д вокзала.

Образ фасада еще будет дорабатываться. Архитектор проекта здания театра Любовь Дёгтева рассказала, что при создании концепции специалисты постарались учесть множество нюансов. Одним из ключевых решений стала интеграция театра в городскую среду: проектом предусмотрен сквозной проход, который соединит здание с парком.

Особое внимание уделили деталям, которые отражают тему детства и кукольного искусства. Эти элементы не доминируют в общем архитектурном облике, а гармонично дополняют его, утверждает главный архитектор.

Также здание театра будет многофункциональным, что позволит использовать помещения для разных целей. Например, сургутяне смогут не только посмотреть спектакль, но и сходить с семьей в кафе или пойти на занятия в образовательные мастерские.

Кстати, тридцать работ шорт-листа конкурса с описанием концепции можно будет увидеть на выставке на втором этаже ТРЦ «Сити-Молл».

Что известно про «Петрушку»

Новое здание театра планируют разместить на месте недостроенной станции юных натуралистов, которая долгое время оставалась заброшенной. О локации рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

«Само явление театра «Петрушка» достаточно уникальное для города Сургута. Понятно, что требует соответствующего пространственного обрамления. Это непростая площадка, где у нас сейчас находится недостроенная станция юных натуралистов. С ней надо что-то делать. Понятно, что в таком формате этот объект развиваться не может. И в то же время у нас была альтернатива – расположиться в ядре центра города. Но здесь территория действительно уникальна близостью к парку «За Саймой». Это не просто учреждение, но и, скажем так, продолжение открытого пространства», – отметил глава департамента.

Сейчас проектом занимается компания «Брусника», которая прорабатывает технико-экономические показатели и концепцию будущего театра. По словам Фокеева, ключевыми задачами проектировщиков являются определение параметров объекта, учет градостроительных особенностей участка и создание эстетического оформления, которое подчеркнет городскую идентичность.

Однако пока что неизвестно, кто именно снесет помещение станции юннатов, а также построит здание «Петрушки».

«На самом деле это только начало пути. И, собственно, «Брусника» сейчас задумывается об основных смыслах, прорабатывает технико-экономические показатели. У нас эта территория, где располагается объект, планируется под реализацию через комплексное развитие территории (КРТ). Сформирована соответствующая концепция, была уже предварительно рассмотрена в представительном совете при губернаторе ХМАО. Высказали ряд пожеланий. Проверена финансово-экономическая модель реализации этого конкурсного проекта. Мы ожидаем, что в ближайшее время опять на представительном совете мы увидим окончательную редакцию этой концепции. И потом будут организованы конкурсные процедуры для застройщиков, национальных участников. Но в принципе заблаговременно мы прорабатываем вопрос, что такое театр «Петрушка», какой формат, какие смыслы будут заложены, в том числе во внешнем оформлении театра», – добавил Алексей Фокеев.

Окончательная проектная документация с учетом всех экспертиз будет готова не раньше третьего квартала 2026 года. Тогда же станет известна стоимость строительства.

Территория, на которой разместится театр, включает не только участок бывшей станции юных натуралистов, но и прилегающую зону, где сейчас находится парк развлечений «Югра парк». На месте будущего театра планируют создать инфраструктуру с парковочными местами и благоустроенными элементами.