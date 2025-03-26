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​Долой одноэтажные дома: рядом с СурГУ могут построить несколько многоэтажек

Сургутянам показали, как будет выглядеть территория рядом с СурГУ

​Долой одноэтажные дома: рядом с СурГУ могут построить несколько многоэтажек
Фото: siapress.ru

Рядом с СурГУ вместо одноэтажных домов построят многоэтажки, школу и детский сад. Об этом рассказал представитель «Брусники», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин, презентуя проект по развитию «ядра» Сургута.

По его словам, в рамках проекта комплексного развития территорий планируется работа на 110 земельных участках с расселением 120 объектов недвижимости и улучшением жилищных условий. Он также подчеркнул уникальность территории и необходимость создания уникальной архитектуры, включая создание набережной Саймы.

Было

Будет

На вопрос «Как вы убедите людей уйти со своей земли?» он ответил так: «КРТ ‒ это закон, имущество будет оценено и по ней выкуплено. Если собственник не согласен, то может оспорить оценку через суд, и застройщик с этим согласится. Но это прогнозируемый механизм по ценам и по срокам. Мы имеем опыт расселения улицы Артёма, ни один собственник не обратился в суд за переоценкой. Квартал «Нефть», стоит уже четыре этажа, это первый проект КРТ в Югре, который можно потрогать «на земле».


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Сегодня в 15:40, просмотров: 184, комментариев: 0
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