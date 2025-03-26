В Сургутском районе ко Дню Победы выделят 4,1 млн рублей на поддержку ветеранов

В Сургутском районе ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 160 тысяч рублей в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Единовременную выплату ко Дню Победы в размере 160 тысяч рублей получат 26 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших во время ВОВ, вдовы умерших инвалидов ВОВ. Проживают они в девяти поселениях: Лянторе, Белом Яре, Локосово, Барсово, Федоровском, Высоком Мысе, д. Юган, Сайгатиной и Солнечном», – заявляет глава района.

На выплаты выделят около 4,1 миллиона рублей. Подобную поддержку район оказывал и в 2020 году – тогда к 75-летию Победы ветеранам выплачивали по 75 тысяч рублей.