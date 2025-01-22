На месте снесенного ДК «Строитель» в Сургуте могут разбить сквер

В Сургуте продолжаются споры о том, что появится на месте снесенного ДК «Строитель». Окончательное решение о строительстве нового объекта должны принять уже в этом году, после завершения всех необходимых процедур. Однако, как сообщает Муксун.fm, сметная документация до сих пор не проработана, а на территории бывшего культурного учреждения могут разбить сквер.

«На земельном участке завершены работы по сносу здания. На земельном участке планируется выполнение благоустройства территории общего пользования (сквер). Ранее принятые проектные решения по объекту «МАУ «Городской культурный центр» с показателями трехэтажное здание общей площадью 7 900 кв м будут учтены при его реализации. Стоимость строительства нового объекта будет определена после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта. Рассматривается возможность размещения «МАУ «Городской культурный центр» в других районах города», − рассказал изданию замглавы Сургута Сергей Агафонов.

Он поделился, что в настоящее время разрабатывается концепция благоустройства сквера в 19 микрорайоне. Ее рассмотрят в архитектурно-художественном совете.

Ранее в мэрии Сургута отмечали, что ГКЦ могут возвести на другом месте.