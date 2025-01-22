16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,2804   EUR  103,2419  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя»

На месте снесенного ДК «Строитель» в Сургуте могут разбить сквер

​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя»
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжаются споры о том, что появится на месте снесенного ДК «Строитель». Окончательное решение о строительстве нового объекта должны принять уже в этом году, после завершения всех необходимых процедур. Однако, как сообщает Муксун.fm, сметная документация до сих пор не проработана, а на территории бывшего культурного учреждения могут разбить сквер.

«На земельном участке завершены работы по сносу здания. На земельном участке планируется выполнение благоустройства территории общего пользования (сквер). Ранее принятые проектные решения по объекту «МАУ «Городской культурный центр» с показателями трехэтажное здание общей площадью 7 900 кв м будут учтены при его реализации. Стоимость строительства нового объекта будет определена после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта. Рассматривается возможность размещения «МАУ «Городской культурный центр» в других районах города», − рассказал изданию замглавы Сургута Сергей Агафонов.

Он поделился, что в настоящее время разрабатывается концепция благоустройства сквера в 19 микрорайоне. Ее рассмотрят в архитектурно-художественном совете.

Ранее в мэрии Сургута отмечали, что ГКЦ могут возвести на другом месте.


нравится (1) не нравится (2)
22 января в 16:45, просмотров: 460, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 1253
  2. ​СМИ: у «Ростелекома» произошла утечка данных клиентов 544
  3. ​Шиш вам, детки, а не бургер 486
  4. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 466
  5. ​Школы ХМАО уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ 466
  6. ​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя» 460
  7. ​Кардиоцентр Сургута выплатит компенсацию пациентам после отравления сальмонеллезом 434
  8. В Нефтеюганске назначили нового межрайонного прокурора 431
  9. ​Югорчанка не дождалась расселения и сожгла свой аварийный дом 421
  10. Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Эти бюджеты мы опять бездарно профукаем и ничего не оставим потомкам ни в округе, ни в городе» 378
  1. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7269
  2. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 4950
  3. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 2699
  4. ​Эксперт РАН: «Если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет» 2492
  5. Два подростка погибли при пожаре в кооперативе «Чернореченский» в Сургуте 2333
  6. ​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте? 2235
  7. Сургутская свадьба перекрыла дорогу на Югорском тракте 2082
  8. В Сургуте появится свой Бэнкси? 1957
  9. В Москве коуч по быстрому снятию стресса совершила суицид из-за стресса 1937
  10. ​Классная 1844
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83334
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 11228
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7637
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7269
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6686
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5651
  7. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5528
  8. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5034
  9. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 4950
  10. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 4476

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика