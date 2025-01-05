Новые автобусы выехали из Казани в Сургут

Вчера, 4 января, из Казани в Сургут выехали первые автобусы новой партии. Завод-изготовитель группы предприятий КАМАЗ-«НефАЗ», сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Как и обещал, обновляем подвижной состав пассажирского транспорта. Автобусный парк в Сургуте скоро пополнят еще десять новых единиц. Транспорт адаптирован под эксплуатацию в северном регионе, имеет усиленное теплообеспечение салона. Предусмотрено видеонаблюдение – наружное и внутреннее, кондиционер. Автобусы работают на газомоторном топливе. Каждый рассчитан на 92 пассажира», – написал мэр.

По словам представителей поставщика, уже в январе все автобусы поступят в «СПОПАТ». После оформления они будут выходить на линию.