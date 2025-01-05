16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  101,6797   EUR  106,1028  

Новости

Больше новостей
Введение дополнительной прогрессивной шкалы подоходного налога — это:

Мера, которую вы одобряете 39.7%

Мера, которую вы не одобряете 39.7%

Не знаю 20.6%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургут из Казани едут новые городские автобусы

Новые автобусы выехали из Казани в Сургут

​В Сургут из Казани едут новые городские автобусы
Фото и видео: Максим Слепов / vk.com

Вчера, 4 января, из Казани в Сургут выехали первые автобусы новой партии. Завод-изготовитель группы предприятий КАМАЗ-«НефАЗ», сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Как и обещал, обновляем подвижной состав пассажирского транспорта. Автобусный парк в Сургуте скоро пополнят еще десять новых единиц. Транспорт адаптирован под эксплуатацию в северном регионе, имеет усиленное теплообеспечение салона. Предусмотрено видеонаблюдение – наружное и внутреннее, кондиционер. Автобусы работают на газомоторном топливе. Каждый рассчитан на 92 пассажира», – написал мэр.

По словам представителей поставщика, уже в январе все автобусы поступят в «СПОПАТ». После оформления они будут выходить на линию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:37, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане заметили сближение Луны и Венеры // ФОТОФАКТ 898
  2. ​О сургутских «Мадонне» и Биг-Бене написали в авторитетном архитектурном телеграм-канале 686
  3. ​Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте 646
  4. ​4 января Солнце подошло на минимальное расстояние к Земле 620
  5. ​За год в Югре отремонтировали 365 многоквартирных домов 503
  6. ​В ХМАО состоялся «забег обещаний» 491
  7. ​За первые два дня 2025 года в больницы Югры обратились 677 человек с травмами 473
  8. ​Как правильно закаляться зимой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 433
  9. ​При ДТП в ХМАО погибли три человека 188
  10. ​В Сургут из Казани едут новые городские автобусы 51
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 56286
  2. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 5879
  3. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 3720
  4. ​Мошенники придумали, как вытаскивать из людей деньги при помощи Telegram 2847
  5. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 2742
  6. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 2544
  7. Увы, не Сургут 1963
  8. ​Не будет больше этих ваших Land Cruiser’ов – какие машины не привезут в Россию из-за утильсбора 1916
  9. Flydubai временно отменила рейсы в Дубай из двух городов России 1556
  10. ​Аресты года. Андрей Филатов, дело Минобороны и другие крупные расследования и приговоры – 2024 1554
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 56286
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10245
  3. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 6167
  4. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 5879
  5. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 5619
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5443
  7. ​Центр жизни 4717
  8. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4709
  9. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4251
  10. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3991

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика