Глава Сургута прокомментировал ситуацию с общественными автобусами

На сегодняшний день в Сургуте сохраняется проблема с движением общественного транспорта. Местным жителям неудобно добираться с пересадками из одной точки города в другую ‒ они просят решить вопрос с транспортной реформой.

«Не совсем верно будет называть «транспортной реформой» изменения, которые сейчас происходят. Я не знаю, откуда появилось такое утверждение. На самом деле «транспортная реформа» ‒ это широкое понятие, и оно подразумевает целый ряд и комплекс мероприятий, касающихся изменения дорожной сети, формирования выделенных линий для автобусов, остановочные комплексы, разворотные площадки, в том числе и безсветофорное движение. Поэтому, те изменения, которые были внедрены, это изменения движения. Скажем так, изменение маршрутной сети, но ни в коем случае не транспортная реформа», ‒ ответил на жалобу горожанки глава Сургута Максим Слепов в ходе прямого эфира.

Между тем, градоначальник согласился, что большинство маршрутов не устраивает длительностью следования. Одной из причин проблемы является подвижной состав у основного перевозчика ‒ СПОПАТа.

«У нас основной перевозчик сегодня СПОПАТ. Проблемы с подвижным составом у него есть, я также говорил об этом неоднократно. Мы предусмотрели в следующем году замену и приобретение нового подвижного состава для перевозчика для того, чтобы обеспечить качественные перевозки», ‒ указал Слепов.

В следующем году власти Сургута получат из окружного бюджета 350 млн рублей на закупку новых автобусов. Еще 80 млн рублей добавит сам муниципалитет.