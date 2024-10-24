Сургут потратил 17 млн рублей на неэффективную транспортную реформу

Контрольно-счетная палата Сургута провела проверку расходов на проектирование транспортной реформы, которую более года назад разработали специалисты из Санкт-Петербурга. По результатам проверки стало ясно, что бюджетные средства в размере 17 млн рублей были потрачены неэффективно, сообщает muksun.fm.

«Бюджетные средства на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка экономической модели регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Сургуте с проведением инструментального обследования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» в размере 17 000 000,00 рублей использованы МКУ «ДДТиЖКК» неэффективно», – сообщает КСП.

Специалисты палаты также подчеркнули, что поставленная цель – формирование эффективной сети муниципальных маршрутов – не была достигнута.