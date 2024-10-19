Часть новых автобусов должна выйти на дороги Сургута до конца года

Власти Сургута подали заявку в Минтранс, чтобы получить в лизинг 120 новых автобусов. Часть транспорта должна выйти на дороги до нового года, рассказал глава города Максим Слепов.

«Цель – обеспечить бесперебойное движение автобусов на муниципальных маршрутах. О приобретении техники договорились с государственной транспортно-лизинговой компанией при участии Губернатора Югры Руслана Кухарука. Услуги общественного транспорта – государственная услуга и первоочередная задача, над которой мы работаем. Автобусы ищем комфортные, на газомоторном топливе, оно значительно дешевле», – подчеркнул мэр.

Этот и другие важные вопросы Максим Слепов обсудил на своей встрече с журналистами, подводя итоги первых 100 дней в роли мэра. О ключевых моментах – читайте в нашем обзоре.