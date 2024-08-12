16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9920   EUR  95,1844  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте автобусы по пяти маршрутам не выехали на линию: в чем дело?

Автобусы Сургута массово не вышли на линии сегодня утром

В Сургуте автобусы по пяти маршрутам не выехали на линию: в чем дело?
Фото: администрация Сургута

Сегодня утром, 12 августа, в Сургуте автобусы по пяти маршрутам №16, 18, 26 и дачным №107, 111 не вышли на линию. В настоящий момент администрация города совместно с АО «СПОПАТ» обратилась в ООО «ЗапСибАвто» с целью незамедлительно урегулировать вопрос.

«На текущий момент водители ООО «ЗапСибАвто» вышли на линии всех пяти маршрутов. Глава города Максим Слепов с первых минут на связи и держит ситуацию на личном контроле. К субподрядной организации будут применены штрафные санкции, установленные договором», − рассказали в пресс-службе городской администрации.

Причину произошедшего мэрия не раскрыла. Однако в местных СМИ начали распространять информацию, что водители объявили забастовку, потому что им не платят зарплату с мая.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:36, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 654
  2. ​В ХМАО продолжают искать пропавших на реке людей 629
  3. ​По России поедет «Чанлюйхао» 571
  4. Руслан Кухарук: зарплаты спасателей вырастут уже в этом году 547
  5. ЦБ России может повысить ключевую ставку до 20% из-за инфляции 541
  6. ​Новая неделя в ХМАО начнется с дождей и гроз 511
  7. ​Модернизация первичного звена здравоохранения в Тюменской области позволяет вовремя выявлять опасные болезни 469
  8. Белый Яр примет ежегодный фестиваль славянской культуры 469
  9. Почему купание в фонтанах Югры может быть опасным 466
  10. ​В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта «Сохранение лесов» 428
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3890
  2. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 2001
  3. ​Штрафуйте 1455
  4. ​Логическое продолжение 1420
  5. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 1375
  6. ​Чирикова: за разведение мяты полевой не посадят, но оштрафуют 1356
  7. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 1340
  8. ​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах 1321
  9. ​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте 1235
  10. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 1216
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11162
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6523
  3. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4837
  4. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4805
  5. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4076
  6. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 4007
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3890
  8. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3133
  9. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 2866
  10. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2732

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика