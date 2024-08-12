Автобусы Сургута массово не вышли на линии сегодня утром

Сегодня утром, 12 августа, в Сургуте автобусы по пяти маршрутам №16, 18, 26 и дачным №107, 111 не вышли на линию. В настоящий момент администрация города совместно с АО «СПОПАТ» обратилась в ООО «ЗапСибАвто» с целью незамедлительно урегулировать вопрос.

«На текущий момент водители ООО «ЗапСибАвто» вышли на линии всех пяти маршрутов. Глава города Максим Слепов с первых минут на связи и держит ситуацию на личном контроле. К субподрядной организации будут применены штрафные санкции, установленные договором», − рассказали в пресс-службе городской администрации.

Причину произошедшего мэрия не раскрыла. Однако в местных СМИ начали распространять информацию, что водители объявили забастовку, потому что им не платят зарплату с мая.