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​Рассмотрение нового генплана Сургута решили отложить до осени

Из сотни замечаний и предложений в новый генплан Сургута приняли около половины из них

​Рассмотрение нового генплана Сургута решили отложить до осени
Фото: Алексей Кучин

У жителей Сургута появилось время изучить более подробно разработанный проект нового генплана. Документ примут не раньше осени, поделился в соцсетях депутат Думы города Алексей Кучин.

«Повторные углубленные слушания решили не проводить, направить документ дальше на утверждение в Администрацию и Думу города. До Думы документ не дошел, по всей видимости, в нем были выявлены критические замечания, которые, потребуют пересмотра документа и повторного прохождения процедуры публичных слушаний. Ориентировочно это может произойти осенью. Вряд ли мы увидим кардинальные изменения в новом Генплане и ПЗЗ, но у жителей и бизнеса теперь есть время изучить подробно разработанный проект и в следующий раз прийти на слушания еще более подготовленными», − говорится в публикации.

Подчеркнем, что в ходе публичного обсуждения проекта поступило более 100 замечаний и предложений. Специальная комиссия приняла около половины из них.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 96, комментариев: 0
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