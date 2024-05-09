Бывшего мэра Сургута предложили на пост независимого директора авиакомпании Utair

Бывший глава Сургута Андрей Филатов претендует на должность независимого директора авиакомпании Utair. О таком решении правительства Югры стало известно на официальном сайте госорганов власти региона.

«Внести в приложение к распоряжению правительства Ханты-Мансийского автономного округа об определении кандидатур <…> для избрания в органы управления публичного акционерного общества «Авиакомпания «Ютэйр»: независимый директор Андрей Филатов», — отмечает ТАСС.

Напоминаем, Андрей Филатов покинул пост мэра Сургута досрочно. Его отставку депутаты утвердили 25 апреля. В настоящий момент в городе уже во второй раз отложили избрание нового мэра.