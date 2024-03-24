Жители Сургута продолжают нести цветы в память о погибших в теракте

Жители Сургута продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в теракте в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

«Сегодня в России день общенационального траура по жертвам теракта в “Крокус Сити Холле”. В Сургуте приспущены флаги. Жители города продолжают нести цветы к стихийному мемориалу на Площадь Советов», - сказано в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по гостям мероприятия. В здании возник пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154.