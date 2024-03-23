Завод-изготовитель отправил в Сургут первую партию новых автобусов

Первые шесть новых автобусов, предназначенных для Сургута, отправлены с подмосковного завода-изготовителя: об этом сообщает администрация города. Еще 24 комплектуются на производственной площадке.

Напомним, что транспорт, который будет постепенно заменять технику с наибольшим износом, поступит в АО «СПОПАТ» по лизинговому контракту.

«В силу загруженности производства в рамках федерального проекта исполнителем несколько раз корректировались сроки поставки автобусов, — комментирует глава города Андрей Филатов. — Надеюсь, больше задержек не будет и до 10 апреля все 30 автобусов уйдут на Сургут».

К этим 30 автобусам также прибавятся 11 машин на газомоторном топливе — их администрация планирует приобрести в ближайшее время, финансирование обеспечит муниципальный бюджет. Предполагается, что их поставка будет осуществлена в мае.