Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута рассказала об итогах выборов президента РФ на территории Сургута

Накануне прошли выборы президента России. Большинство жителей страны выбрали Владимира Путина. Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина озвучила итоги голосования в ходе брифинга с журналистами.

«Явка в этом году составила 84,48%. Больше 245 950 сургутян проголосовало на выборах. Напомню, что на 2018 год явка сургутян составила 64,43%, за Путина проголосовало 77,39%. В 2024 году, я думаю, явка такая высокая по многим причинам. Первое, это то, что с 16 февраля по 7 марта участковая избирательная комиссии проводила квартирный обход. Второе, выборы проходили три дня ― это очень удобно. И третье, тоже не маловажное ― было хорошее информирование, в том числе и через СМИ», ― сообщила Светлана Гаранина.

Конечные результаты голосов сургутян:

― за Владимира Путина проголосовало 210 787 человек;

― за Владислава Даванкова проголосовало 5 590 человек;

― за Леонида Слуцкого проголосовало 12 540 человек;

― за Николая Харитонова 16 012 человек.

Все выборы в настоящее время на территории Сургута призваны состоявшимися и действительными. Территориальная избирательная комиссия города утвердила итоги голосования на избирательных участках.

«В два часа ночи мы подписали протокол. Соответственно, все протоколы были занесены в систему ГАС «Выборы» и переведены в вышестоящие избирательные комиссии», ― указала Светлана Гаранина.

На всех участках работали комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«Это существенно снимает нагрузку с участковой избирательной системы, потому что КОИБ сам все считает. Участковой избирательной комиссии достаточно только занести дополнительные итоги о количестве избирателей, включенных в списки, и КОИБ выдает протокол. Машина удобна тем, что ― во-первых, она абсолютно исключает человеческий фактор, то есть ошибиться невозможно, потому что КОИБы не ошибаются. Во-вторых, машина упрощает работу комиссии. При опускании бюллетеня, КОИБ сам считывает всю информацию, и сам распределяет голоса за кандидата, в том числе испорченные, недействительные бюллетени, которых в этом году всего 952», ― отметила Светлана.

Также председатель Территориальной избирательной комиссии рассказала о планах на будущие избирательные кампании: «КОИБ ― это великое дело. Мы за них боремся, чтобы только в Сургуте они были. Потому что здесь самое большое количество избирателей, избирательных участков, и участки по численности очень большие. У нас на некоторых участках идет превышение количества избирателей ― 3 200 человек. Мы планируем создать еще шесть избирательных участков к следующей избирательной кампании».

На выборы приходили как по одному человеку, так и семьями. Выстраивались даже очереди.

«У нас на каждом избирательном участке видеокамеры. Я посмотрела все участки со своего рабочего места и могу сказать, что людей было много, выстраивались очереди. Был небольшой провал в субботу, в какое-то время, но после обеда поток людей снова пошел. В воскресенье также слабовата явка была с утра, но после обеда большое количество людей пришло на избирательные участки. Идут голосовать семьями, так как у нас проходит год семьи», ― добавила Светлана.

В этом году было 2 205 избирателей, которые голосовали впервые. Среди них много молодежи. Голосовало также большое количество пожилых людей. Без внимания не остались те, кто находился в местах временного пребывания. А также голоса принимали на дому. Обрабатывались все заявки, которые поступали избирательной комиссии.

Голосование в этом году в Сургуте прошло без нарушений. Ни одной жалобы на нарушение избирательного законодательства не поступило.