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​В Сургуте рассказали, как прошли выборы президента России

Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута рассказала об итогах выборов президента РФ на территории Сургута

​В Сургуте рассказали, как прошли выборы президента России
Фото: администрация Сургута

Накануне прошли выборы президента России. Большинство жителей страны выбрали Владимира Путина. Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина озвучила итоги голосования в ходе брифинга с журналистами.

«Явка в этом году составила 84,48%. Больше 245 950 сургутян проголосовало на выборах. Напомню, что на 2018 год явка сургутян составила 64,43%, за Путина проголосовало 77,39%. В 2024 году, я думаю, явка такая высокая по многим причинам. Первое, это то, что с 16 февраля по 7 марта участковая избирательная комиссии проводила квартирный обход. Второе, выборы проходили три дня ― это очень удобно. И третье, тоже не маловажное ― было хорошее информирование, в том числе и через СМИ», ― сообщила Светлана Гаранина.

Конечные результаты голосов сургутян:

― за Владимира Путина проголосовало 210 787 человек;

― за Владислава Даванкова проголосовало 5 590 человек;

― за Леонида Слуцкого проголосовало 12 540 человек;

― за Николая Харитонова 16 012 человек.

Все выборы в настоящее время на территории Сургута призваны состоявшимися и действительными. Территориальная избирательная комиссия города утвердила итоги голосования на избирательных участках.

«В два часа ночи мы подписали протокол. Соответственно, все протоколы были занесены в систему ГАС «Выборы» и переведены в вышестоящие избирательные комиссии», ― указала Светлана Гаранина.

На всех участках работали комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«Это существенно снимает нагрузку с участковой избирательной системы, потому что КОИБ сам все считает. Участковой избирательной комиссии достаточно только занести дополнительные итоги о количестве избирателей, включенных в списки, и КОИБ выдает протокол. Машина удобна тем, что ― во-первых, она абсолютно исключает человеческий фактор, то есть ошибиться невозможно, потому что КОИБы не ошибаются. Во-вторых, машина упрощает работу комиссии. При опускании бюллетеня, КОИБ сам считывает всю информацию, и сам распределяет голоса за кандидата, в том числе испорченные, недействительные бюллетени, которых в этом году всего 952», ― отметила Светлана.

Также председатель Территориальной избирательной комиссии рассказала о планах на будущие избирательные кампании: «КОИБ ― это великое дело. Мы за них боремся, чтобы только в Сургуте они были. Потому что здесь самое большое количество избирателей, избирательных участков, и участки по численности очень большие. У нас на некоторых участках идет превышение количества избирателей ― 3 200 человек. Мы планируем создать еще шесть избирательных участков к следующей избирательной кампании».

На выборы приходили как по одному человеку, так и семьями. Выстраивались даже очереди.

«У нас на каждом избирательном участке видеокамеры. Я посмотрела все участки со своего рабочего места и могу сказать, что людей было много, выстраивались очереди. Был небольшой провал в субботу, в какое-то время, но после обеда поток людей снова пошел. В воскресенье также слабовата явка была с утра, но после обеда большое количество людей пришло на избирательные участки. Идут голосовать семьями, так как у нас проходит год семьи», ― добавила Светлана.

В этом году было 2 205 избирателей, которые голосовали впервые. Среди них много молодежи. Голосовало также большое количество пожилых людей. Без внимания не остались те, кто находился в местах временного пребывания. А также голоса принимали на дому. Обрабатывались все заявки, которые поступали избирательной комиссии.

Голосование в этом году в Сургуте прошло без нарушений. Ни одной жалобы на нарушение избирательного законодательства не поступило.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 81, комментариев: 0
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