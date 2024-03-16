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Многодетная семья из Сургута пришла на выборы с сыновьями-лисятами

Многодетная семья из Сургута творчески подошла к голосованию на выборах президента

Многодетная семья из Сургута пришла на выборы с сыновьями-лисятами
Фото: скрин видео / сайт администрации Сургута

Некоторые югорчане творчески подошли к участию в выборах президента России. Накануне на избирательный участок в Югорске местный житель пришел в костюме Чебурашки. А сегодня в Сургуте проголосовала многодетная семья с сыновьями в костюмах лис. Эти животные являются символом города.

«Для меня выборы - это с детства праздник, - рассказала мама мальчиков Марина Киор. - Родители всегда разрешали мне наряжаться в карнавальные костюмы. Я решила традицию не менять. Я стала взрослой, у меня уже у самой трое сыновей. Прививаем детям активную гражданскую позицию практически с пеленок».

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Сегодня в ХМАО открылись 734 избирательных участка, из них 130 в Сургуте. Проголосовать можно до 20:00.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 83, комментариев: 0
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