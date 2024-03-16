В Сургуте на выборах президента проголосовал 96-летний труженик тыла

В Сургуте в выборах президента РФ принял участие 96-летний Андрей Молоков. Труженик тыла самостоятельно пришел на избирательный участок, хотя волонтеры предлагали ему проголосовать на дому, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Изначально труженику тыла предлагали проголосовать на дому, но самому прийти на выборы было его принципиальной позицией. Об этом он сообщил сначала волонтёрам, потом и представителям избирательной комиссии», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Мэр поблагодарил Андрея Николаевича за патриотичную позицию и пример, который он показывает молодому поколению.

16 марта в ХМАО стартовал второй день выборов президента РФ. В округе открылись 734 избирательных участка, из них 130 в Сургуте. Прийти туда можно до 20:00.