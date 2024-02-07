12 июня в Сургуте выступит группа «ЛЮБЭ»

В честь Дня России и 430-летия города для жителей Сургута могут выступить Николай Расторгуев с группой ЛЮБЭ и вокально-инструментальный ансамбль «Сябры». Об этом в своих соцсетях написал глава Сургута Андрей Филатов.

«На данный момент в целом завершены переговоры с группой ЛЮБЭ. Легендарный коллектив, знакомый каждому россиянину, представит сургутянам и гостям города свои лучшие песни о жизни, простых человеческих ценностях, о любви к Родине, о силе и правде России. Ведем переговоры о выступлении с вокально-инструментальным ансамблем «Сябры», − добавил мэр.

Программу мероприятий ко Дню России и 430-летию города начали разрабатывать еще в прошлом году.