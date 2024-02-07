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Кто выступит в Сургуте в День России?

12 июня в Сургуте выступит группа «ЛЮБЭ»

Кто выступит в Сургуте в День России?
Фото: vk.com/filatov_surgut

В честь Дня России и 430-летия города для жителей Сургута могут выступить Николай Расторгуев с группой ЛЮБЭ и вокально-инструментальный ансамбль «Сябры». Об этом в своих соцсетях написал глава Сургута Андрей Филатов.

«На данный момент в целом завершены переговоры с группой ЛЮБЭ. Легендарный коллектив, знакомый каждому россиянину, представит сургутянам и гостям города свои лучшие песни о жизни, простых человеческих ценностях, о любви к Родине, о силе и правде России. Ведем переговоры о выступлении с вокально-инструментальным ансамблем «Сябры», − добавил мэр.

Программу мероприятий ко Дню России и 430-летию города начали разрабатывать еще в прошлом году.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 82, комментариев: 0
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