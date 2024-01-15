Администрация Сургута оштрафует подрядчика, оказывающего ритуальные услуги в городе, после скандала

Администрация Сургута оштрафует работодателя похоронщиков, которые протащили по земле труп югорчанина. Напомним, инцидент произошел во дворе домов ЖК «Возрождение».

«Есть требования и нормы, установленные договором, они предполагают, в том числе, достойное отношение к телу. При этом, до спецавтомобиля его необходимо перемещать на носилках, чего не было сделано. Администрация города считает поведение сотрудников ритуальной службы недопустимым, приносит извинения родственникам и близким покойного», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик нарушение признал, с работниками похоронного бюро будут проведены дополнительные работы. Виновные понесут наказание вплоть до увольнения.

«Причиной произошедшего стало стечение обстоятельств, связанное с невозможностью спецтранспорта доехать до подъезда дома и халатное отношение сотрудников к выполнению своей работы», – добавили в администрации.

Родственники усопшего, при этом, претензий не имеют.