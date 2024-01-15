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«Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК

Родственники усопшего рассказали, что причиной шокирующей транспортировки трупа стали проблемы с очисткой двора в Сургуте

«Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК
Скрин из видео «OMEDIA!»

Стало известно, почему сотрудники сургутского похоронного бюро тащили тело по земле. Как передает «К-ИНФОРМ», родственников умершего заранее предупредили, что припарковаться рядом с подъездом не получится, поэтому весь путь от дома до машины скорой помощи протащить труп на руках не выйдет. К сложившейся ситуации близкие усопшего отнеслись с пониманием

«Получилась такая неординарная ситуация, разгорелся скандал в интернете. Я несколько этим удивлен, потому что, в принципе, ребята выполняли свою работу, насколько качественно они могли ее выполнить. Чтобы выполнить ее качественно, мешал фактор: невозможность подъехать к подъезду», – поделился один из родственников.

Близкие усопшего добавили, что подъезд к дому неудобный, скользкий, дороги вдоль дома не расчищены, проехать на автомобиле получается с большим трудом. Наличие проблемы подтверждают и жильцы ЖК «Возрождение» в комментариях к постам, где размещено скандальное видео.

«Он (умерший – прим.ред.) очень тяжелый сам по себе. Проще было его на руках нести, если бы он с носилок упал, еще хуже было бы. Заметили еще на видео, что некоторые шли и снимали, как тело несут. Если вы такой правильный, так предложите свою помощь», – добавили югорчане.

Они отметили, что их уже опрашивали в полиции, претензий они не имеют.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 120, комментариев: 0
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      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        ["useTransaction"]=>
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        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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