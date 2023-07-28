В Сургуте возбудили уголовное дело против доктора, который приставал к пациентке

Против врача-офтальмолога, который приставал к несовершеннолетним пациенткам в Сургуте, возбудили уголовное дело. Мужчина задержан. Об этом пишет URA.RU.

«Следователи сургутского отдела СКР возбудили уголовное дело и задержали врача частной клиники «Наджа», который подозревается в домогательствах к двум несовершеннолетним пациенткам. Меру пресечению должен будет избрать городской суд», — сообщил источник корреспонденту URA.RU в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее 17-летняя сургутянка сообщила о том, что к ней приставал врач частной клиники. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Директор ООО «МЦ «Наджа» Павел Пархомович в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС заявлял, что доктор и юридическая служба клиники также обращались в правоохранительные органы.