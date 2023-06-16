Сургутяне могут повлиять на стратегию развития своего города и корректировку генплана

Корректировкой генплана Сургута займется компания из Санкт-Петербурга. Вносить изменения в главный градостроительный документ, как и в стратегию развития Сургута, планируется с учетом мнений заинтересованной общественности и застройщиков. Об этом стало известно в ходе городского штаба по строительству, который провел глава города Андрей Филатов.

«Мы сейчас заходим в комплексную корректировку. Однозначно – с привлечением всех общественных объединений, застройщиков, потому что вопрос очень серьезный. Это будет функциональное зонирование: где производство, где живем. Живем высоко или низко, где парки – где не парки. Будем честно и открыто говорить со всем городом и формировать идеологию», – отметил мэр Сургута.

Градоначальник обратил особое внимание участников штаба на то, что обновленный генплан будет связан со стратегией развития Сургута. Более того, это будет один документ. Первый раунд встреч между заказчиком и подрядчиком уже проведен.

«Сложно представить функциональное развитие города, промышленных зон, жилищной застройки без представления о том, как развивается город в части своей стратегии. Уверен, что у нас получится серьезно поработать», – добавил Андрей Филатов.

Подрядной организацией, которая актуализирует и сведет воедино стратегию и генплан, стал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Заказчиком является департамент архитектуры и градостроительства администрации Сургута. Согласно условиям контракта стоимостью 58,9 млн рублей, работа должна быть завершена до конца 2024 года.