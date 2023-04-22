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В Сургуте перенесли внедрение автобусной реформы

Автобусная сеть в Сургуте изменится 20 мая

В Сургуте перенесли внедрение автобусной реформы
Фото: администрация Сургута

Обновление автобусной сети в Сургуте перенесли на 20 мая. Это связано с внесением правок в новую карту и необходимостью скорректировать конкурсные процедуры по муниципальному заказу на обслуживание новых маршрутов. Отмечается, что новая дата запуска также может измениться.

«У администрации города, таким образом, появляется возможность для дополнительного сбора и анализа предложений от сургутян. Для жителей города будет больше времени для всестороннего обсуждения и детального анализа представленной маршрутной сети», – рассказали в департаменте массовых коммуникаций и аналитики для СМИ.

Департамент городского хозяйства продолжит работу в рамках комиссии по поступающим предложениям граждан. Администрация считает важным учесть мнения граждан по всем маршрутам, чтобы объективно проанализировать положительные и отрицательные мнения обновления системы пассажирских перевозок.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 183, комментариев: 0
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