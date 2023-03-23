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Сургутские «Сандуны» нашли своего владельца

Администрация Сургута смогла продать убыточную баню с большой скидкой

Сургутские «Сандуны» нашли своего владельца
Фото: Яндекс.Карты

Многострадальную баню «Сандуны» в Сургуте смогли продать. Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников в ходе отчета по плану приватизации за прошедший год, объект выкупила фирма ООО «Аврора» за 55 миллионов.

«Банно-прачечный комплекс № 1, площадью 2 917,7 кв.м, с земельным участком, площадью 3 160 кв.м и 32 объектами движимого имущества, расположенные по адресу: город Сургут, улица Декабристов, 11 проданы ООО «Аврора» посредством публичного предложения в электронной форме по цене 55 302 024,50 рублей», – указано в отчете.

Напомним, что этот вопрос поднимался ранее на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Администрация предложила включить банно-прачечный комплекс в план приватизации, так как здание его приходит в негодность. Арендатор накопил крупный долг в СГМУП «ГТС» и закрыл объект, так как тот не приносил прибыли.

Изначально объект выставили на торги за 110 604 049 рублей, однако оба аукциона прошли безрезультатно. Тогда в администрации сделали публичное предложение о продаже со скидкой в 10%, но желающих приобрести убыточный банный комплекс также не появилось.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 91, комментариев: 0
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