Из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута выбило окно

В Сургуте на балконе девятого этажа жилого дома взорвался самогонный аппарат. По информации властей города, инцидент произошел на Ленина, 38. В результате происшествия хозяин квартиры получил травмы: у него диагностированы ожоги лица и левой руки легкой степени.

Помещение также пострадало – был полностью выбиты оконные рамы. Благо, возгорания не произошло и соседние помещения остались в целости. Жильцов дома не эвакуировали.

«На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники Администрации города. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата. Идет обследование строительных конструкций. Ситуацию держим на контроле, предпринимаются все необходимые меры реагирования», – сообщил мэр Сургута Андрей Филатов у себя в соцсетях.