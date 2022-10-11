Сургут объединится с другими муниципалитетами для создания агломерации

Сургут подпишет соглашения с другими муниципалитетами Югры для создания самой крупной городской агломерации. Сторонами договора станут Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. От Сургута документ подпишет Глава города Андрей Филатов.

«Цель соглашения – объединение действий муниципалитетов для устойчивого пространственного развития на принципах сбалансированности, социального и экономического, демографического развития каждого муниципального образования в отдельности и агломерации в целом за счет реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов», – сообщили в администрации города.

Отмечается, что это будет единственная крупная городская агломерация в Югре, на территории которой проживает более 700 тысяч человек или 41% от общей численности населения автономного округа.