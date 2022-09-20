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Сургутские «Сандуны» остались без покупателя

Убыточную баню в Сургуте не смогли продать даже со скидкой

Сургутские «Сандуны» остались без покупателя
Фото: Яндекс.Карты

Сургутскую баню «Сандуны» не смогли продать – не нашлось покупателей. Изначально объект выставили на торги за 110 604 049 рублей, однако оба аукциона прошли безрезультатно. Тогда в администрации сделали публичное предложение о продаже со скидкой в 10%, но желающих приобрести убыточный банный комплекс также не появилось.

«Учитывая, что утвержденные условия продажи ограничены шестимесячным сроком действия отчета, произведена новая оценка указанных объектов», – рассказал в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Торги будут продолжаться. Народные избранники не стали возражать.

«Дума города решила утвердить перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации единым лотом и условия приватизации муниципального имущества», – заявил председатель муниципального парламента Максим Слепов.

Напомним, что вопрос о продаже банного комплекса поднимался ранее на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Администрация предложила включить банно-прачечный комплекс в план приватизации, так как здание его приходит в негодность. Арендатор накопил крупный долг в СГМУП «ГТС» и закрыл объект из-за отсутствия прибыли. Единственное требование к новому владельцу объекта – оставить прежний функционал.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 421, комментариев: 0
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