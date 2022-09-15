На центральной кольцевой развязке в Сургуте избавляются от колейности

В Сургуте на транспортной развязке около памятника «Основателям города» вновь начались ремонтные работы. Сейчас на участке срезают покрытие, а в ночь с пятницы на субботу дорогу заасфальтируют.

«Сейчас у нас идут работы по ликвидации колейности на участке 2 000 квадратных метров. Днем вырезаем слой асфальта, завтра ночью планируем укладку и окончание ремонта. Сложность в оживленном автомобильном движении, но мы уже привыкли», – поделился прораб АО «Автодорстрой» Ярмагомед Селимов.

После завершения ремонта на этом участке, подрядная организация планирует перейти к устранению колейности на еще одной дороге – на проспекте Мира от улицы Маяковского до 30 лет Победы. В общей сложности на объекте обновят около девяти квадратных метров асфальта.

Напоминаем, ранее на другом участке дороги около у памятника «Основателям города» прошли ремонтные работы в рамках ликвидации колейности. В администрации Сургута сообщали, что за 2022 год подрядчики планируют устранить 60 процентов неровностей.