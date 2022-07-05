В Сургуте продолжают избавляться от колейности на дорогах

В Сургуте на транспортной развязке у памятника «Основателям города» начались ремонтные работы. На нынешний момент там срезали часть покрытия. В скором времени на участке пройдет асфальтирование дороги.

«Работы ведутся плановые, в рамках ликвидации колейности», – объяснили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, ранее в администрации Сургута рассказали, что за текущую ремонтную кампанию подрядчики планируют устранить 60 процентов всей колеи. На эти работы выделили порядка 190 миллионов рублей.