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За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности

В Сургуте началась кампания по устранению колеи на дорогах

За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности
Фото: siapress.ru

В Сургуте подрядчик устранил колею, образовавшуюся на дороге по Нефтеюганскому шоссе (на участке от Маяковского до Комплектовочной). Работы по устранению колейности в городе продлятся до 1 сентября, хотя подрядчики обещают решить задачу раньше.

«На эти цели из бюджета округа выделено порядка 190 миллионов. Всего планируется отремонтировать 63 тысячи квадратных метров – это сопоставимо с 7,5 километрами дорог», – рассказала начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова.

В администрации Сургута уверяют, что за текущую ремонтную кампанию подрядчики устранят 60 процентов колеи, остальные 40 останутся на следующий год. Подрядчики будут заходить по очереди, так как им еще необходимо завершить основные проекты – реставрации дорог и внутриквартальных проездов. На данный момент специалисты проводят замеры и оценивают ущерб. Всего проблемных участков – около 104 тысяч квадратных метров.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 295, комментариев: 0
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