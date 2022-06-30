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В Сургуте сносят старый ж/д вокзал

В Сургуте началась реконструкция ж/д вокзала

В Сургуте сносят старый ж/д вокзал
Фото: Р.Нуриев

Реконструкция сургутского железнодорожного вокзала началось. Сейчас на объекте происходит снос багажного отделения. Основные работы пройдут осенью, когда подрядная организация возведет временное здание вокзала.

«Быстровозводимые, как сейчас часто используют, сооружения. Его основные части уже готовы, и в сентябре уже оно должно быть смонтировано. К этому времени приступят к полному сносу, демонтажу существующего здания», – рассказала председатель комитета по социальной политике думы города Эмилия Трапезникова.

Напоминаем, что в Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого не раньше 2025 года.

Почему это решение – неуважение к истории города и РЖД обсудили в siapress.ru ведущие проекта «О чем говорят».


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Сегодня в 15:44, просмотров: 45, комментариев: 0
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