Сургутский железнодорожный вокзал собрались демонтировать

В Сургуте будут демонтировать старое здание железнодорожного вокзала, чтобы возвести новое в рамках проекта реконструкции. При этом советские панно сохранят. Новый объект в городе появится не раньше 2025 года.

На данный момент проходит обустройство временного павильона для пребывания пассажиров, где разместят кассы, санитарные комнаты и зал ожидания. Как только этот этап завершится, старый вокзал снесут и начнут переоборудовать инженерные сети.

«Сургут вырос уже до такого уровня, что объект требует обновления. К большому счастью мы дожили до того момента, когда начнутся практические шаги. Возникнет временное неудобство, поэтому прошу всех отнестись с пониманием», – прокомментировал замглавы Артем Кириленко.