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Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать

В Думе Сургута обсудили возможность приватизации «Центральной аптеки»

Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать
Фото: администрация Сургута

Сургутскую «Центральную аптеку» решили внести в план приватизации на 2022 год. Об этом стало известно в ходе депутатских слушаний, которые прошли накануне, 27 июня.

«В целях увеличения доходной части бюджета города предлагается к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год 100% пакета акций акционерного общества «Центральная аптека». Уставный капитал АО «Центральная аптека» составляет 41 019 000 рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 410 190 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. С момента создания акционерного общества наблюдается наращивание убытков, предприятию сложно конкурировать с крупными аптечными сетями», – отчитался директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Эту позицию поддержала генеральный директор аптеки Зинаида Кулешова – по ее словам, услугами МУПа пользуются (в частности, из-за наличия рецептурного отдела) пенсионеры, пациенты кожно-венерологического диспансера и родители недоношенных малышей, проходящих лечение в «Центре охраны материнства и детства» – только за пять месяцев текущего года удалось обслужить порядка четырех тысяч рецептов. Однако вылезти из ямы убыточности это все еще не позволяет.

«Как руководитель этого предприятия, я вижу, что тенденция нехорошая. То есть, вот эта деятельность по изготовлению лекарств убыточная. И убыток этот только нарастает. Вполне возможно, что даже после продажи аптека будет работать. На сегодняшний день без поддержки нам не обойтись, иначе может встать вопрос о ликвидации», – подчеркнула Кулешова.

Депутатов и жителей решение чиновников о приватизации «Центральной аптеки» не устроило. По их мнению, наличие альтернативы не поможет полностью удовлетворить все потребности горожан.

«У нас на каждой Думе есть вопрос, который не входит в полномочия местного значения. Но мы его решаем, берем на себя какую-то меру ответственности. Вы же понимаете, что после продажи акций мы не сможем повлиять на эту ситуацию? Я бы лично воздержался от принятия решения, я не готов его поддержать», – заявил народный избранник Владимир Болотов.

Депутат Дина Биглова-Фатова, в свою очередь, предложила поискать другие варианты решения сложившейся проблемы: «Мы, конечно, понимаем, что убытки в аптеке — не наша сфера деятельности. Но, может быть, нам проработать с округом какие-то варианты? Может быть, на базе клиник открыть отделы? Но вот продавать и таким образом закрыть этот отдел я считаю неправильным».

Председатель Думы Максим Слепов предложил обсудить вопрос о приватизации аптеки позже, как только администрация предоставит проект с внесенными поправками.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 177, комментариев: 0
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