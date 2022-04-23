Мэр Сургута заявил, что «Аэрофлот» остается в городе

«Аэрофлот» не улетит из Сургута. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Андрей Филатов.

«Представительство авиаперевозчика подтверждает, что в работе компании по Сургуту полетные графики не меняются, остаются штатными. «Аэрофлот» по состоянию на сегодня работает в Сургуте так же, как и ранее. Сургутяне могут и далее спокойно, без суеты и переживаний планировать свои личные дела, отпуск, командировки именно с той авиакомпанией, сервис и полетный график которой им наиболее удобен», – подчеркнул градоначальник.

Напомним, что в январе вопрос ухода «Аэрофлота» с рынка Сургута активно обсуждался – предполагалось, что авиакомпания передаст полномочия «Победе». Более подробно об этом можно узнать в горячей теме на нашем портале.